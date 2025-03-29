Эксперт объяснил, будут ли в США реагировать на российские удары по украинской энергетике

Дональд Трамп / © Getty Images

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Российские захватчики продолжают наносить удары по энергетическим объектам в Украине, несмотря на договоренности, ранее достигнутые при поддержке Соединенных Штатов.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий.

Он отметил, что в настоящее время американцы, вероятно, не будут принимать каких-либо дополнительных мер.

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«Пока я не вижу никаких шагов от США. Мы понимаем, что когда Трампу говорят, что Россия бьет по Украине, по энергетическим объектам, может какие-то санкции усилить, он отвечает, что и так уж много санкций. Давайте снимать, наверное, санкции где-то там пережали им, и они от этого не могут мыслить», — объяснил политолог.

Он считает, что Вашингтону в данном случае ничего делать не будет.

«Мы прекрасно понимаем, пока не будет прекращения огня, Трамп будет как уж на сковороде прыгать и говорить, что давайте до конца дожмем, еще потерпим. Это бьют по Украине, а не по Соединенным Штатам Америки. Им в этом плане комфортно и так били до того, сейчас еще ударили», — добавил он.

Однако отметил, что именно этим и пользуются россияне.

"Они понимают, что неплохо справляются, действительно потрепали энергетическую инфраструктуру Украины", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что на основе собственного мониторинга Украина может четко заявить, где Россия нарушила свои обязательства по прекращению огня по энергетическим объектам.

Мы ранее информировали, что российское минобороны распространяет ложную информацию об ударах сил обороны Украины по энергетическим объектам на территории РФ.