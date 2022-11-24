Эксперт объяснил, что будет с Ираном, если он продолжит помогать России: ракеты полетят не от них, а к ним

Мощные страны дипломатически давят на Иран, чтобы он не поставлял России баллистические ракеты и дроны. Ракеты могут улететь не из Ирана, а в Иран.

Иран играет с огнем. Если страна пойдет по пути помощи России в войне против Украины, последствия для них будут очень плохие.

Об этом в эфире "Сніданка з 1+1" рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

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“На Иран давят известные, мощные страны. Они это делают прямо и косвенно. Потому что Иран играет с огнем. Если он действительно пойдет по этому пути помощи России, если он тем более усилит свою ядерную программу, тогда последствия для них будут очень плохие. Иран должен прислушаться к тому, что ему говорят, иначе ракеты улетят не из Ирана, а в Иран”, — подчеркнул Владимир Огрызко.

Напомним, что украинские и иранские специалисты провели встречу и обсудили использование Россией дронов в войне против Украины.

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