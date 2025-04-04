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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Эксперт объяснил, достаточно ли у РФ техники для нового наступления на Украину: подробности

Текущая ситуация демонстрирует исчерпание ресурсов армии РФ, что затрудняет дальнейшие наступательные действия.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Российская бронетехника на войне уничтожается почти сразу

Российская бронетехника на войне уничтожается почти сразу / © Associated Press

Российская бронетехника на фронте долго не живет – большинство танков, БМП и другой техники, которую армия РФ опрокидывает на войну, уничтожается почти сразу.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«РФ в войне сожгла все, что строилось во времена ее независимости. Танки, созданные в 2000-х и 2010-х, уже уничтожены. Сейчас они бросают в бой старую технику, которую клепали еще в 50-х — 90-х годах прошлого века», — объяснил эксперт.

По словам Ступака, заводы РФ сейчас работают на износ, но новые танки сразу отправляют на фронт, а не на склады. В результате запасы бронетехники почти исчерпаны.

«2/3 всего советского наследия уже уничтожены. Поэтому сейчас они отправляют на фронт любую технику, которую могут найти или отобрать у гражданских», — отметил Ступак.

По мнению эксперта, из-за критического дефицита бронетехники, будущее возможное наступление РФ вряд ли будет массовым.

«Сейчас в отдельных направлениях они используют то, что найдут. Забирают у гражданских, принимают от волонтеров. Едут на „Буханках“, „Нивах“, „Волгах“, багги, мотоциклах и даже самокатах. А кто ничего не может найти – идет пешком», – добавил Ступак.

Напомним, Россия планирует увеличить численность группировки в Украине до 750 тысяч солдат.

Дата публикации
Количество просмотров
334
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