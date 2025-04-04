Эксперт объяснил, достаточно ли у РФ техники для нового наступления на Украину: подробности

Российская бронетехника на войне уничтожается почти сразу / © Associated Press

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Российская бронетехника на фронте долго не живет – большинство танков, БМП и другой техники, которую армия РФ опрокидывает на войну, уничтожается почти сразу.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«РФ в войне сожгла все, что строилось во времена ее независимости. Танки, созданные в 2000-х и 2010-х, уже уничтожены. Сейчас они бросают в бой старую технику, которую клепали еще в 50-х — 90-х годах прошлого века», — объяснил эксперт.

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По словам Ступака, заводы РФ сейчас работают на износ, но новые танки сразу отправляют на фронт, а не на склады. В результате запасы бронетехники почти исчерпаны.

«2/3 всего советского наследия уже уничтожены. Поэтому сейчас они отправляют на фронт любую технику, которую могут найти или отобрать у гражданских», — отметил Ступак.

По мнению эксперта, из-за критического дефицита бронетехники, будущее возможное наступление РФ вряд ли будет массовым.

«Сейчас в отдельных направлениях они используют то, что найдут. Забирают у гражданских, принимают от волонтеров. Едут на „Буханках“, „Нивах“, „Волгах“, багги, мотоциклах и даже самокатах. А кто ничего не может найти – идет пешком», – добавил Ступак.

Напомним, Россия планирует увеличить численность группировки в Украине до 750 тысяч солдат.