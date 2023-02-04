Эксперт объяснил, хватит ли России мобилизационного ресурса для нового полномасштабного наступления

Россия уже не имеет ресурса, чтобы проводить масштабные наступательные действия. Сейчас оккупанты пытаются активизировать наступательные действия на Донецком плацдарме.

Об этом "24 каналу" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что мобилизационный ресурс сегодняшней России составляет около 100 тысяч человек в месяц.

Коваленко предположил, что если в России начнется в репрессивном формате масштабная мобилизация, власти смогут мобилизовывать примерно 100 тысяч человек в месяц. 50% от этого количества сразу уйдет на "компенсацию" потерь.

"Остальные 50% мобилизованных пойдут на гарантию того, что они на следующий месяц также смогут "компенсировать" потери. Поэтому власти будут либо пробовать повышать свои мобилизационные возможности, либо россиянам вообще не на что рассчитывать, если они планируют эпические боевые действия", – считает эксперт.

Он также подчеркнул, что Россия уже не имеет ресурса, чтобы проводить масштабные наступательные действия.

"Хотя кто-то говорит: "так они же продвигаются". Да, они продвигаются, но в начале войны у них были планы "взять Киев с 3 дня", а сейчас — "взять Бахмут до марта". От 160 ракетных ударов в сутки по территории Украины до 30-50 ракет через каждые 2 недели. Вот это надо понимать", – резюмировал Александр Коваленко.

Угроза нового наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что нового большого наступления России можно ожидать около 24 февраля. Направлениями вражеской атаки могут стать север, юг и восток.

О том, что российское наступление неизбежно, считают и аналитики американского Института изучения войны. По их данным, вероятно, враг готовится к активизации на востоке Украины, в частности, в Луганской области. Произойти это может в ближайшие месяцы.

Пограничники не фиксируют на украинско-российской границе мощную ударную группировку, наличие которой могло бы означать готовность к наступлению.

У Зеленского уверены, что "большое наступление" главы Кремля Владимира Путина провалится, как и предыдущее.

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