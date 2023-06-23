Эксперт объяснил, как НАТО может реализовать проект резолюции США по вступлению в войну с Россией

Россия может устроить в Украине техногенную катастрофу, которая затронет страны НАТО.

НАТО может реализовать проект резолюции Сената США, который зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм, по вступлению в войну с Россией, если она применит ядерное оружие против Украины.

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Об этом в эфире ТСН заявил военный эксперт Павел Нарожный.

Он заявил, что Россия может устроить в Украине техногенную катастрофу, которая коснется стран НАТО, что может стать причиной вступления в войну.

"Представим себе, что они (русские войска, — ред.) загрязняют реку Днепр. Это означает, что эти выбросы идут в Черное море. В Черном море у нас Румыния, Турция, Болгария... Это нападение на страну НАТО", — объяснил Нарожный.

Он напомнил, что в настоящее время в Средиземном море находится атомный авианосец США, а также американские морские пехоты присутствуют в Румынии.

"Я бы уничтожил все войска... с помощью авиационного удара — это абсолютно реалистично сделает. У них есть там истребители 5-го поколения, у них есть бомбардировочная база в Великобритании, из которой может вылететь Б-52. И после этого ввел войска для контроля этой атомной электростанции", — сказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что страны НАТО должны считать нападением на Альянс применение Россией ядерного оружия в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее сообщали, что американский президент Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие.

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