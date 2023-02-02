Эксперт объяснил, как повлияют истребители F-16 на контрнаступление Украины

Есть много предпосылок для успешного контрнаступления, говорит эксперт.

Украина нуждается в современных истребителях F-16 для успешного контрнаступления, чтобы благодаря им закрыть небо над позициями.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью " Обозревателю ".

"С одной стороны, работает украинская артиллерия, с другой стороны, активно вовлечена бронетехника – а мы помним, что корабль с 60 танками Bradley уже двигается в Украину. Плюс все это войско с неба прикрывают истребители, например F-16. Это создает все предпосылки для того, чтобы контрнаступление было успешным", — объяснил Селезнев.

Эксперт отметил, что во время контрнаступления и намерений освободить определенные территории нужные ресурсы хотя бы на четыре недели активных боевых действий. Речь идет о потребностях на одну операцию. В целом же операций по полному увольнению Украины может быть 5, 6 или 7.

"Каждая такая операция зависит от ресурсов на четыре недели боевых действий. А это артиллерия и боеприпасы, танки и другие типы боевых бронированных машин", — добавил он.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для защиты неба Украина нуждается в замене устаревших советских самолетов разных типов единственным типом многоцелевого истребителя, которым может стать F-16 в количестве до 200 бортов. В настоящее время авиационная группировка оккупантов в пять-шесть раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин.

По его словам, Украина уже начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16.

Аналитики подсчитали, что "закрыть небо" над Украиной истребителями F-16 станет почти в $30 млрд.

Однако президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что Америка не будет передавать Украине самолеты F-16.

В Белом доме поддержали позицию президента США Джо Байдена. В администрации Байден заявили, США уже посылают или анонсировали помощь для отправки, включая танки Abrams.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выразил мнение, что Украина может получить истребители F-16 даже раньше, чем ожидалось, поскольку США заранее выделили средства на обучение украинских пилотов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что передача F-16 Украине – это вопрос времени.

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