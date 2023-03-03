Эксперт объяснил, как власть в России будет захвачена силой и без согласия Запада

По мнению эксперта, для Запада Ходорковский, Гаспаров и Навальный – это тройка, которую признают оппозицией альтернативой властям.

В годовщину полномасштабной войны российские оппозиционеры провели в Польше второй съезд народных депутатов. В частности, там был принят революционный акт, декларирующий принципы транзита власти после падения путинского режима.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман.

По его словам, вопрос признания Западом Европы до сих пор остается открытым.

«Если говорить о признании миром, то пока ближайшая к этому статусу группа Ходорковского и Гаспарова. Они ассоциируются с одной силой. Ведь это их позвали на Мюнхенскую конференцию безопасности, в то время когда власть Кремля не позвали. Это пока единственное приглашение за все время, которое официальные западные власти делали российской оппозиции", — говорит политтехнолог.

Шейтельман считает, что для Запада Ходорковский, Гаспаров и Навальный – это тройка, которую признают оппозицией как альтернативу властям. Другие оппозиционеры с этого съезда единственные, кто выдвигает лозунги силового захвата власти.

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"Они говорят о том, что захватить власть после того, как они развалятся — невозможно. Это нужно делать сейчас с оружием в руках. Этот подход более практичен, потому что он не нуждается в одобрении стран Запада. Если эта группа каким-то способом соберет армию освобождения России, пойдет на Москву, захватит ее и сядет в Кремле, тогда ее и так признают.Для этого осталось всего лишь захватить РФ», — добавляет политтехнолог.

Ранее Соединенные штаты Америки заявили, что не предоставляют вооруженным силам разведывательные данные для возможных ударов по территории России.