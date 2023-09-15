Эксперт объяснил, какую опасность представляет для россиян уничтожение кораблей в море

Украинской авиации удалось нанести мощный удар о "самой защищенной" военно-морской базе Черноморского флота России.
В результате ударов ВСУ ночью 13 сентября по военно-морской базе Черноморского флота России в Севастополе, были существенно повреждены ПДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эта атака снизит ударные возможности россиян.
Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук 24 канала.
По его словам, удар также окажет влияние на способность ремонтировать корабли страны-агрессорки.
"С начала полномасштабного вторжения Украина повредила уже третий крупный десантный корабль. То есть за 18 месяцев российский флот потерял три ВДК, а через 32 года после распада Советского Союза страна-агрессор смогла построить только два таких корабля", — отметил Паламарчук.
Примечательно, что украинской авиации удалось нанести мощный удар о "самой защищенной" военно-морской базе Черноморского флота России.
В ночь на 13 сентября в Крыму было неспокойно. Украина нанесла удар по Черноморскому флоту РФ. Русские вынуждены были признать этот прилет, ведь его нельзя было скрыть. Враг быстрыми темпами "теряет свои глаза" в Черном море.
Поврежденная во время атаки в Севастополе российская подлодка "Ростов-на-Дону " вооружена модифицированными ракетами "Калибр-ПЛ", для запуска которых может даже не подниматься на поверхность.
По словам Гуменюк после атаки, россияне пытаются занять максимально разветвленную систему расположения в акватории Черного моря, чтобы получить место для маневров.
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