Эксперт объяснил, какую опасность представляет для россиян уничтожение кораблей в море

В результате ударов ВСУ ночью 13 сентября по военно-морской базе Черноморского флота России в Севастополе, были существенно повреждены ПДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эта атака снизит ударные возможности россиян.

Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук 24 канала.

По его словам, удар также окажет влияние на способность ремонтировать корабли страны-агрессорки.

"С начала полномасштабного вторжения Украина повредила уже третий крупный десантный корабль. То есть за 18 месяцев российский флот потерял три ВДК, а через 32 года после распада Советского Союза страна-агрессор смогла построить только два таких корабля", — отметил Паламарчук.

Примечательно, что украинской авиации удалось нанести мощный удар о "самой защищенной" военно-морской базе Черноморского флота России.

В ночь на 13 сентября в Крыму было неспокойно. Украина нанесла удар по Черноморскому флоту РФ. Русские вынуждены были признать этот прилет, ведь его нельзя было скрыть. Враг быстрыми темпами "теряет свои глаза" в Черном море.

Поврежденная во время атаки в Севастополе российская подлодка "Ростов-на-Дону " вооружена модифицированными ракетами "Калибр-ПЛ", для запуска которых может даже не подниматься на поверхность.

По словам Гуменюк после атаки, россияне пытаются занять максимально разветвленную систему расположения в акватории Черного моря, чтобы получить место для маневров.

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