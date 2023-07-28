Эксперт объяснил, когда начнется основная фаза контрнаступления ВСУ

Третья стадия контрнаступления ВСУ еще не началась. Украинские бойцы еще не задействовали основные ударные подразделения по участию в этой операции.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что под Запорожьем действуют подразделения с ограниченными техническими возможностями. К тому же им сильно мешают мины, установленные солдатами армии РФ.

"В Запорожской области оперируют подразделения ограниченного функционала — это подразделения, которые не действуют силами техники. Практически 70-80% боевых задач в этой зоне выполняются именно пехотной составляющей, поскольку все остальное использовать опасно из-за серьезного минирования. Иногда даже приходится вручную проводить разминирование, не используя соответствующие специализированные средства, поскольку они на себя привлекают внимание и могут являться элементом для наведения артиллерии противника", — отметил Коваленко.

Согласно высказыванию обозревателя, индикатором начала новой фазы контрнаступления Вооруженных Сил Украины ВСУ будет привлечение тяжелой военной техники и основных ударных групп для участия в операции. Это может указывать на то, что украинская армия готовится к активным наступательным действиям против захвативших территории российских войск.

"Основные ударные группы еще не были задействованы. Таким образом, третья фаза наступления — это все еще впереди", — сказал он.

По словам Коваленко, украинские военные в Запорожской области уже добились второй линии обороны противника. Это может свидетельствовать о прогрессе контрнаступления ВСУ в этом регионе.

Пока украинская армия не сможет выйти на всю основную линию обороны ВС РФ и не выровняет фланги, говорить о начале новой фазы контрнаступления рано.

Напомним, нацгвардейцы добились успехов во время наступления на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Также Генштаб сообщил, что украинские защитники имеют успех на востоке во время контрнаступления.

Между тем, в России не рассказывают о реальных успехах ВСУ на фронте и контрнаступлении, чтобы поднять моральный дух оккупантов.

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