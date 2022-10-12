Эксперт объяснил, может ли Россия повторить массированную ракетную атаку в ближайшее время

Российские ракетные атаки по Украине будут продолжаться, сколько у РФ будет сил и возможностей.

Россия может наносить повторные массированные удары по Украине. Однако повторения того, что было 10 октября, скорее всего, не будет.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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"Российские ракетные атаки по Украине будут продолжаться, сколько у них будет сил и возможностей. Такое как 10 октября, я думаю, вряд ли повторится, потому что по данным нашей разведки они готовили больше места эту операцию. То есть они собирали ракеты со всех уголков", — подчеркнул Олег Жданов.

Он также добавил, что новый командующий "СВО" в Украине Суровикин дал приказ распечатать неприкосновенный запас. В то же время ни американская, ни британская разведка не могут сказать, какое же количество ракет у РФ.

"Так как большинство хранилищ расположены за Уралом, а эта территория не подпадала ни под один договор, вроде обычного вооружения в Европе, который бы дал возможность верифицировать количество этих ракет", — подчеркнул Жданов.

Напомним, что в России мертвым нашли депутата госдумы Николая Петрунина.

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