Эксперт объяснил, может ли Россия совершать массированные атаки дронами на постоянной основе: подробности

ПВО сбивают дроны / © Государственная пограничная служба Украины

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Россияне выбрали новую тактику в войне против Украины — ставку делают на массовое применение ударных дронов.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» заявил соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко.

По его словам, враг действует экономически целесообразно, и именно поэтому масштабирует использование дронов быстрее ракетного вооружения. Это позволяет ему совершать массированные атаки на мирные украинские города, нанося террору гражданскому населению, однако это не будет стабильно.

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«Мы наблюдаем концентрацию дронов вокруг городов. Они одновременно пытаются прорвать нашу оборону, перегрузить систему ПВО», — отметил Яковенко.

Украинская противовоздушная оборона остается мощной, но не является абсолютной гарантией уничтожения каждой воздушной цели.

«Каждый элемент ПВО — это только процентная вероятность, а не 100% гарантия. Часть дронов все же может пройти или упасть после ущерба, причиняя вред», — предупредил эксперт.

Внутри таких беспилотников обычно находится взрывчатка, поэтому даже обломки представляют реальную угрозу. Именно поэтому важно не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.

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«Ситуация может измениться в любой момент, но сейчас Россия делает ставку на количество и эффект неожиданности», — подытожил Яковенко.

Напомним, кафиры начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми частями двух типов — российского и иранского производства. Обе имеют вес в 90 кг, что почти вдвое больше стандартной 50-килограммовой версии, которая применялась ранее.

Зимой 2023 года россияне уже применяли подобную 50-килограммовую боевую часть БСТ-52 с аналогичным действием. Однако новая версия почти вдвое мощнее.

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Параллельно армия РФ также использует иранские боевые части аналогичного веса — 90 кг. Они сочетают в себе кумулятивное, обломочное и фугасное действие, но не обладают зажигательными компонентами. Взрывчатое вещество — на основе октогена с алюминием (типа ОЛА) и промежуточным детонатором из шашек гексогена.