Эксперт пояснил, на сколько месяцев хватит ракет для ЗРК Stormer для защиты неба Украины

Ракеты LMM, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Stormer, позволят эффективно защищаться от атак в течение 3-4 месяцев.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире КИЕВ24.

"Что касается этих ракет LMM, то это ракеты, которые используются на зенитно-ракетных комплексах Stormer, которые у нас уже есть и которыми мы пользовались. Там были немного другие ракеты, но они через соответствующие пусковые установки взаимозаменяемы. То есть этих ракет нам хватит на достаточно такой буферный промежуток — 3-4 месяца, я так оцениваю, как минимум, а может и больше, что позволит нам быть уверенными, что там, где стоят эти установки Stormer, не прилетит ни крылатая ракета, ни "Шахед", ни вообще ничего. Потому что они не очень скоростные, но они очень точные, и система лазерного наведения позволяет абсолютно точно поразить либо крылатую ракету, либо "Шахед", — рассказал он.

Напомним, Британия передавала Украине ракеты Martlet к ЗРК ближнего действия Stormer HVM в апреле в рамках одного из крупнейших пакетов военной помощи.

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