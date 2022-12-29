Эксперт объяснил, почему бомбардировщики РФ запускают по одной ракете и не перезаряжаются

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что россияне не могут прикреплять много ракет к своим бомбардировщикам. Также россияне не перезаряжают свои самолеты новыми ракетами, поскольку они после пусков нуждаются в техническом осмотре.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Александр Коваленко отметил, что для запусков ракет Х-101 россияне используют самолеты Ту-95МС. Бомбардировщик Ту-22М3 применяется для пуска ракеты Х-22.

Эксперт отметил, что из 64 Ту-95МС в России в нормальном техническом состоянии находятся 22 бомбардировщика. Другие – либо на ремонте, либо на модернизации. Самолет Ту-95 может нести две ракеты Х-101. Если учесть количество боеспособных Ту-95, то общий залп может составить 44 ракеты.

"Самолет Ту-22М3 может нести до 3 ракет Х-22, но здесь начинается несколько более интересная математика. Дело в том, что 3 ракеты Х-22 предоставляют нагрузку на самолет, планер в целом и силовую установку, в результате чего эти самолеты не нагружаются часто более чем одной ракетой Х-22, чтобы не рисковать машиной. Такая практика была заведена еще со времен СССР", – пояснил Коваленко.

По данным эксперта, ракет Х-22 в России недостаточно, поэтому они взялись модернизировать старые запасы, что является сложным процессом и занимает определенное время. Коваленко подчеркнул, что оккупанты после пусков ракет не могут перезарядить бомбардировщик новыми, поскольку после полета самолет Ту-22М3 нуждается в немедленном техническом осмотре, поскольку может больше не подняться в небо.

Ракетные обстрелы Украины 29 декабря

Российские террористы 29 декабря снова попытались оставить украинцев без электричества в канун Нового года и Рождества. Оккупанты в десятый раз обстреляли нашу энергетическую инфраструктуру, выпустив по Украине 69 ракет, из которых 54 удалось сбить.

Под обстрелы попали многие украинские области. А в Прикарпатье ракета влетела в жилой дом, однако не разорвалась.

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