Эксперт объяснил, почему бракованные боеприпасы являются естественными в условиях военного положения

После производства боеприпасы пытаются как можно быстрее доставить на линию фронта, поэтому в определенных партиях может возникнуть нехватка.

Нехватка боеприпасов для фронта является вполне нормальным процессом в условиях военного положения, когда предприятия максимально масштабируют производство оружия.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"По истории с бракованными минами для ВСУ, а точнее там проблема была в вышибных снарядах к боеприпасам, то я бы хотел отметить, что такие события вполне естественный процесс. В частности, когда речь идет о браке. Я не знаю ни одного производства, которое при резком масштабировании, не было бы недостатка в своих изделиях. То есть, если предприятие производило 100 мин в месяц, а теперь нужно производить. 1000 боеприпасов ежедневно, то брак становится среди отдельных партий вполне естественным явлением", — заявил Катков.

Он объяснил, что этот процесс проходит в условиях военного положения, когда предприятия находятся под постоянным прицелом врага.

"При этих условиях предприятия работают и производят взрывчатку. Но следует понимать, что без недостатка в таких условиях просто не обойдется", — пояснил Катков.

Эксперт отметил, что после производства боеприпасы пытаются как можно быстрее доставить на линию фронта, поэтому в определенных партиях может возникнуть нехватка.

"Конечно, процесс брака можно отсеивать и для этого есть, к примеру, испытания. Впрочем, чем дольше продолжаются испытания, тем дольше этих мин на передовой не увидят. Можно вернуть процесс изготовления до уровня 2022 года, когда очень долгое время проходили испытания. Сейчас, когда от производства до фронта всего несколько недель, шансы того, что брак будет есть, с этим будут бороться, искать причины, но опять же — это вполне нормальный процесс, и он периодически будет появляться", — добавил он.

Напомним, ранее журналист Бутусов заявил, что ВСУ продолжают получать не взрывающиеся бракованные мины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ДБР рассказали, повлияло ли изъятие боеприпасов в Одесской области на подразделения ПВО.

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