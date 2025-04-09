Эксперт объяснил почему оккупанты начали наступление на Сумщине и Харьковщине: подробности

Российские войска активизировали атаки на Сумщине и Харьковщине — эксперт объяснил, в чем их настоящая цель / © Associated Press

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Активизация российских войск на Сумском и Харьковском направлениях попытка растянуть силы ВСУ и создать дополнительное давление на Донбассе.

Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV .

По словам эксперта, это не классическое наступление, а попытка рассеять ресурсы украинских военных.

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"Надо (россиянам – ред.) растягивать силы и средства сил обороны Украины. Надо создавать дополнительные места напряжения", - пояснил он.

В прошлом году российские войска уже пытались атаковать Харьковщину, чтобы оттянуть украинские резервы. Однако их ресурсов не хватило. Теперь РФ увеличивает количество войск, изменяя подход.

По словам Крамарова, войска РФ уже стянули в этот район, поскольку пытались выбить ВСУ из плацдарма на Курщине.

"После этого оставался выбор - либо опрокидывать силы на Донетчину, либо давить на Сумщину и Харьковщину. Они выбрали второй вариант", - сказал эксперт.

Напомним, по словам Сырского, РФ начала наступление на Сумщину и Харьковщину, о котором ранее говорил президент Зеленский.