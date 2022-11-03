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Эксперт объяснил, почему падает авторитет Путина и что на это влияет: "Будет трудно рассказывать о победах"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
592
Время на прочтение
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Эксперт объяснил, почему падает авторитет Путина и что на это влияет: "Будет трудно рассказывать о победах"

Фото: Associated Press

Авторитет Путина падает. На это повлияли события в Херсоне и частичная мобилизация, которую объявил фюрер в России.

Путин теряет свой авторитет. Фюрер допустил ошибку, когда объявил в РФ частичную мобилизацию — тем самым он разорвал "пакт о ненападении".

Об этом в интервью радио "НВ" рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

“Его авторитет постепенно шатается. На это повлияла мобилизация. Он обещал, что его не будет, однако все-таки ее объявил. Таким образом он разорвал этот "пакт о ненападении". Качество подготовки мобилизованных – это еще один аргумент. Пока это не ужасные удары, но камешек за камешком. Заявления, которые позволяют себе Кадыров и Пригожин, также влияют на авторитет Путина. И на фоне этого будет трудно рассказывать о каких-то победах, если единственный областной центр будет отдан (речь идет о Херсоне, — ред.)”, — подчеркнул Сергей Рахманин.

Напомним, что из здания Херсонской ОГА исчез российский триколор.

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Дата публикации
Просмотры
592
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