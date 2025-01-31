Эксперт объяснил, почему поставки ракет для Patriot из Израиля могут быть "очень хорошим знаком"

Ракеты для комплексов Patriot в количестве 90 штук, якобы доставленных в Украину из Израиля, на самом деле могли быть из Соединенных Штатов.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он заявил, что информация в медиа по поставкам ракет из Израиля появилась на фоне того, что было замечено движение самолетов израильских военно-воздушных сил транспортной авиации, и их появление в районе Жешува, который является основным снабжением боеприпасами и средствами обороны для Сил обороны Украины.

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Рябых заявил, что потребность в ракетах для ПВО постоянно и теоретически их могли привезти не Израиля, а из США. Эксперт объяснил, что Израиль отказался от использования систем Patriot версии PAC-2, находившихся в стране более 30 лет. Таким образом, Израиль передал ракеты класса PAC-2 для Patriot США, а они в свою очередь решили передать их Украине для пополнения текущих запасов Сил обороны Украины.

Рябых подчеркнул, что это особенно важно, поскольку происходит на фоне активного участия новой администрации США в изучении вопросов российско-украинской войны.

"Это может быть хорошим знаком, тем более что в Израиле, по разным оценкам, еще есть от 4 до 8 батарей систем Patriot, и они также имеют все шансы попасть в Украину. Это будет зависеть от решения США", — подчеркнул Рябых.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Израиля предложили передать Украине российское вооружение, найденное у боевиков ЦАХАЛ и Хезболла. Подобные инициативы звучали еще в прошлом году.

Мы ранее информировали, что самолетами ВВС США на днях опрокинули около 90 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot со склада в Израиле в Польшу.

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