Эксперт объяснил, почему Путин не пойдет на всеобщую мобилизацию

Диктатор Путин / © Associated Press

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Диктатор Путин недостаточно уверен в своем контроле над Россией, чтобы объявить масштабную мобилизацию в Москве и Санкт-Петербурге.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк в своей колонке в The New York Times.

«Я скептически отношусь к тому, что у России большой запас для горизонтальной эскалации, для привлечения дополнительных сил к войне — отчасти потому, что стоимость их набора значительно возросла. Потому что Владимир Путин недостаточно уверен в своем контроле над страной, чтобы мобилизовать людей для войны из Москвы и Санкт-Петербурга. И потому, что россиянам пришлось обратиться в Северную Корею за войсками, чтобы остаться в войне», — сказал он.

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По словам эксперта, если бы у России была возможность бросить в бой больше военных, она уже воспользовалась бы такой возможностью.

Ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что мобилизация в РФ вполне вероятна сразу после выборов.

Мы ранее информировали, что российские власти готовятся осенью полностью перекрыть границы и начать принудительную мобилизацию, обрекая новобранцев на гибель на фронте в Украине.

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