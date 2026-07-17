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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Эксперт объяснил, почему Путин не пойдет на всеобщую мобилизацию

Как бы диктатор мог бросить больше войск в бой, он бы уже это сделал.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

Диктатор Путин недостаточно уверен в своем контроле над Россией, чтобы объявить масштабную мобилизацию в Москве и Санкт-Петербурге.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк в своей колонке в The New York Times.

«Я скептически отношусь к тому, что у России большой запас для горизонтальной эскалации, для привлечения дополнительных сил к войне — отчасти потому, что стоимость их набора значительно возросла. Потому что Владимир Путин недостаточно уверен в своем контроле над страной, чтобы мобилизовать людей для войны из Москвы и Санкт-Петербурга. И потому, что россиянам пришлось обратиться в Северную Корею за войсками, чтобы остаться в войне», — сказал он.

По словам эксперта, если бы у России была возможность бросить в бой больше военных, она уже воспользовалась бы такой возможностью.

Ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что мобилизация в РФ вполне вероятна сразу после выборов.

Мы ранее информировали, что российские власти готовятся осенью полностью перекрыть границы и начать принудительную мобилизацию, обрекая новобранцев на гибель на фронте в Украине.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
190
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