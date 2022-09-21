Эксперт объяснил, почему Путину нужна пауза в войне и пойдет ли он на мирные переговоры

России очень необходимо накопить резервы и восстановить возможности своей армии в войне против Украины. Именно поэтому Владимиру Путину сейчас столь необходима длительная пауза.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Ему реально нужна пауза. Он не будет идти на какие-то мирные переговоры, он не будет о чем-то договариваться. Он может лишь имитировать какой-то переговорный процесс для того, чтобы действительно накопить силы, сделать резервы, восстановить возможности своей армии для наступательных действий, но не для того, чтобы уйти с тех территорий, которые они захватили. Оттуда они могут не уйти, а только бежать под влиянием контрнаступления Вооруженных сил Украины и никак иначе. Именно поэтому ему нужна длительная пауза, чтобы компенсировать потери", — отметил он.

Коваленко также подчеркнул, что в России на сегодняшний день не могут собрать полноценный армейский корпус. К примеру, это третий армейский корпус, который они собирали с мая по август, вместо 15 600 личного состава они собрали чуть более 12 тысяч.

"То есть почти за четыре месяца они не смогли собрать 15,5 тысячи личного состава – это фактически антирекорд. А сейчас говорят о каких-то 300 тысячах. Поэтому им нужно минимум пол года для того, чтобы как-то восстановить возможности своих подразделений для осуществления хотя бы оборонительных действий на тех территориях, которые они временно оккупировали, не говоря уже о наступательном потенциале. Что касается наступательного потенциала, то это даже не год им нужен, чтобы полностью восстановить свои возможности. Поэтому пауза – это то, что больше всего нужно Путину", — резюмировал эксперт.

Напомним, Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов на войну против Украины.

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