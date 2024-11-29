Эксперт объяснил, почему Россия не отважится применять ядерное оружие против Украины

Россия может продолжать удары "Орешником" по Украине, но без ядерной боевой части.

Российский диктатор Путин не осмелится нанести ядерный удар по Украине, поскольку существует большой риск того, что заражение радиоактивными элементами будет на территории самой РФ.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

Он заявил, что если на ракету "Орешник" установить ядерную боевую часть, то территория поражения будет действительно большой.

"Это мощность ядерной бомбы от 600 килотонн до 1,2 мегатонны. Поэтому, действительно в ядерном варианте это будет очень серьезное поражение. Впрочем, если Кремль решится применить такое оружие, то тогда вся Россия, подчеркиваю, вся территория России может получить такой ответ"., что потом их придется собирать в лопатку собирать", – считает Романенко.

Эксперт отметил, что россияне действительно могут наносить еще удары ракетами "Орешник" по территории Украины.

"Вряд ли Россия решится атаковать Запад ракетами с ядерными боевыми частями. По Украине они же могут стрелять только болванками так, как это было, когда они ударили ракетой "Орешник" по Днепру. Поскольку, если они применяют ядерную боевую часть, то территория испытывает радиоактивного заражения. Такие заражения ветром может разнести не только по территории Украины, но и по России, Беларуси, Европе, Турции и т.д. Следует понимать, что россияне, конечно, кровожадны, но точно не идиоты», — сказал Романенко.

В этом контексте эксперт заявил, что россиянам не отважатся на применение ядерного оружия против Украины.

"Что касается ракеты "Орешник" без ядерного боезаряда, то там вес боевой части свыше 1200 кг и разделяется на 6 частей, каждая из которых менее 200 кг. Эти боевые части состоят не из цельного металла и имеют теплозащитный слой. По определению в эти боевые части нельзя вкладывать взрывчатку, потому что она не выдержит температуры из-за плотности атмосферы", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, зачем Путин угрожает "Орешникам".

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин пригрозил ударом "по центру принятия решений в Киеве".

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