Эксперт объяснил, почему Россия возобновила массированные атаки и может ли вернуться в залп 60 ракет

Россия вернулась к массированным обстрелам Украины. В частности, это может быть связано с тем, что враг после паузы нарастил запасы.

Мнение об этом высказал эксперт по авиации Валерий Романенко . РБК-Украина.

По его словам, производство ракет в РФ продолжается.

"Кроме того, изменился характер использования ракет. Эксперт обращает внимание: если раньше оккупанты оправдывались за удары по мирным городам и говорили "Вы сами виноваты", "Это не мы" и т.д.), то сейчас они это уже называют "Ударами возмездия", — говорит. эксперт.

Он также не исключает возможности того, что в России увеличилось количество персонала, готовящего ракеты.

"Когда начнется наше контрнаступление, то им нужно как-то реагировать. Если авиация у них не сможет активно принять участие, то им придется использовать эти свои ракеты уже не в террористических целях, а массово запускать по нашим транспортным объектам, мостам и т.д.", — говорит Романенко.

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Он объясняет, что носителей ракет для массированных ударов в страны-агрессора достаточно.

"Я думаю, что они будут способны наносить массированные удары. Ведь массированный удар – это группа квалифицированных людей, которая способна подготовить программы для запуска ракет. А если они увеличили частоту налетов, то такие люди у них есть. Носителей у них достаточно. При этом они ведь не только авиационные ракеты могут запустить", — отмечает Романенко.

Напомним, российские кафиры в ночь на 1 мая массированно обстреляли Павлоград и район. Из-за этого пострадали 34 человека, среди которых 5 детей.

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