Эксперт объяснил, почему Россия вывозит из Беларуси ракеты и угрожает ли Украине новое наступление с севера

В России после распада СССР было много ракет С-300.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что те факты, которые Россия вывозит из Беларуси ракеты до С-300, свидетельствует о том, что у агрессора не хватает боеприпасов.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Коваленко подчеркнул, что у России от Советского союза остался по наследству большой ракетный потенциал, однако вероятно, их ненадлежаще сохраняли, из-за чего они больше не пригодны к использованию. Александр Коваленко отмечает, что, пожалуй, дела в России настолько плохи, что для них даже 64 ракеты, которые были в Беларуси важны.

"Поэтому мы уже начинаем наблюдать за тем, как даже ЗРК С-300 тянут из Беларуси, предварительно их туда опрокинув для создания угроз Украине. В определенном смысле это тоже дает ответ на вопрос об угрозе вторжения 2.0 с территории РБ в ближайшее время", – подчеркнул эксперт.

Россия вывозит ракеты из Беларуси

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в Беларусь прилетели российские Ил-76, которые могли перевозить ракеты из Беларуси в Ростовскую область РФ.

Отметим, что именно с территории Белоруссии 24 февраля началось полномасштабное наступление на территорию нашего государства. Также с территории этого государства Россия обстреливает нашу страну своими ракетами. В настоящее время россияне свозят в Беларусь своих мобилизованных, поэтому существует угроза повторного нападения с территории РБ. В Генштабе ВСУ предупреждают, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который несет огромные потери.

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