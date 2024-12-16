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Эксперт объяснил, почему сейчас "Орешник" не представляет большой опасности для Украины

Эксперт объяснил, почему сейчас "Орешник" не представляет большой опасности для Украины

Эксперт о ракете "Орешник" / Фото: Википедия

Этот тип ракеты еще скоро будет запущен в серийное производство.

Российские захватчики стремятся к тому, чтобы потенциальный запуск ракеты "Орешник" вызвал у украинцев такую же тревогу, которую вызывает взлет носителя ракет "Кинжал".

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он заявил, что по российским стандартам ракета не может быть запущена в серийное производство, пока не прошла 10 успешных запусков.

"До первого пуска по Днепру ракета "Орешник" имела всего два пуска. То есть, ей еще далеко до статуса серийной, к счастью", — отметил Киричевский.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия может производить до 25 ракет "Орешник" в течение года, но с учетом опыта производства межконтинентальных баллистических ракет.

"У россиян выходит своеобразная "матрешка". Ракета "Ярс" – основа ядерной триады, которая состоит из трех степеней. Если одну из них убрать, то получим "Орешник". Тогда россияне должны сделать выбор: или они штампуют эти ракеты и отказываются от обновление ядерной триады, или продолжающих обновление ядерной триады, и ракеты "Орешник" производят в небольшом количестве", — отметил он.

Аналитик заявил, что сейчас у Украины нет возможности сбивать данную ракету, но не нужно выполнять работу россиян и пугаться оружия, которое даже не вышло в серийное производство. В РФ достаточно других ракет, которые есть в серийном производстве и доставляют гораздо больше проблем.

"Когда рисуют инфографики, что "Орешник" долетит до Киева за три минуты, а до Львова за пять, это свидетельствует о проблемах с логикой и знанием баллистической траектории. В случае с "Орешниками" надо считать не по прямой, а как равнобедренный" треугольник. ГУР сообщало, что "Орешник" летел 15 минут на расстояние 800 км от Капустиного Яра в Днепр. Поэтому даже при наличии у россиян таких ракет возникает вопрос, как они могут летать, поскольку это опытная разработка. один испытательный пуск, а два других взорвались, результат неплохой, но вопрос, почему "Орешник" должен летать, остается", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовится ударить "Орешником" по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт назвал самую опасную российскую ракету.

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