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Эксперт объяснил, почему Украина не может сбивать российские ракеты так, как раньше
Россия адаптирует свои ракеты, учитывая опыт их ущерба, что усложняет работу украинского ПВО.
Россия усовершенствовала свои ракеты, поэтому Украине все сложнее их сбивать.
Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии для Фокуса.
По его словам, российский военно-промышленный комплекс достиг того, что ракеты летят на малой высоте, обходя зоны поражения украинского ПВО.
Россия действительно модернизирует собственные ракеты. Благодаря этому они чаще проходят зону поражения — а сама зона фактически уменьшилась. Тем более что у нас немного батарей Patriot и мало средств, способных эффективно перехватывать такие ракеты. Потому и возникают подобные проблемы», — объяснил Романенко.
Он добавил, что раньше баллистические ракеты летели по траектории дуги — поднимались вверх, а затем стремительно падали на цель. Это давало возможность обнаруживать и уничтожать его в воздухе.
«Но теперь таких возможностей гораздо меньше. Нужно искать новые тактические решения и определять, каким оружием можно противодействовать», — отметил генерал.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что существующие в Украине ЗРК Patriot не прошли модернизацию с момента их создания в 1980-х годах.
«Мы получили не модернизировавшуюся версию Patriot. А вот враг, наблюдая, как сбиваются его ракеты, постоянно пытается их усовершенствовать. Я не исключаю, что последние „Искандеры“ имели улучшенную навигационную систему, заход на цель и другие технологические изменения», — сказал эксперт.
Напомним, Украина имеет успешные разработки собственной ПВО. Некоторые из них уже успешно используются на поле боя.