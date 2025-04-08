Эксперт объяснил, почему Украина не может сбивать российские ракеты так, как раньше

Россия совершенствует ракеты, обучая их обходить украинскую ПВО / © ТСН.ua

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Россия усовершенствовала свои ракеты, поэтому Украине все сложнее их сбивать.

Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии для Фокуса.

По его словам, российский военно-промышленный комплекс достиг того, что ракеты летят на малой высоте, обходя зоны поражения украинского ПВО.

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Россия действительно модернизирует собственные ракеты. Благодаря этому они чаще проходят зону поражения — а сама зона фактически уменьшилась. Тем более что у нас немного батарей Patriot и мало средств, способных эффективно перехватывать такие ракеты. Потому и возникают подобные проблемы», — объяснил Романенко.

Он добавил, что раньше баллистические ракеты летели по траектории дуги — поднимались вверх, а затем стремительно падали на цель. Это давало возможность обнаруживать и уничтожать его в воздухе.

«Но теперь таких возможностей гораздо меньше. Нужно искать новые тактические решения и определять, каким оружием можно противодействовать», — отметил генерал.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что существующие в Украине ЗРК Patriot не прошли модернизацию с момента их создания в 1980-х годах.

«Мы получили не модернизировавшуюся версию Patriot. А вот враг, наблюдая, как сбиваются его ракеты, постоянно пытается их усовершенствовать. Я не исключаю, что последние „Искандеры“ имели улучшенную навигационную систему, заход на цель и другие технологические изменения», — сказал эксперт.

Напомним, Украина имеет успешные разработки собственной ПВО. Некоторые из них уже успешно используются на поле боя.