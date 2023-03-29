Эксперт объяснил, почему важны и необходимы западные истребители для контрнаступления ВСУ

Западные самолеты, в частности, F-16, могут качественно усилить как оборонительные, так и наступательные способности Украины в войне с Россией. Впрочем, пока решение не приняла ни одна страна.

Об этом заявил координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью " Обозревателю ".

"Что даст Украине поступление самолетов западного производства? Прежде всего, это касается препятствования российским попыткам господства в воздухе. Это особенно важно в то время, когда проводятся контрнаступательные операции. Если глубина операции — десятки километров, необходимо быстро и безопасно подтянуть туда средства наземного базирования, а это довольно проблематично. Здесь уникальна роль именно истребительной авиации, которая выполняет свою часть функций противовоздушной обороны", — подчеркнул Мельник.

По его словам, предоставление ВСУ F-16, Mirage, F-18 пока из категории теоретической возможности. А ведь решения могут принимать и полгода. Именно поэтому, считает Мельник, не стоит учитывать эти истребителей, говоря о контрнаступлении.

Особо помогут западные истребители в освобождении оккупированного Крыма, объясняет Мельник. Ведь из-за узкого перешея, которым полуостров связан с материковой Украиной, сложно перебрасывать наземные силы.

"И авиация здесь будет играть критическую роль. Очевидно, что будет большая потребность в противодействии российскому морскому компоненту. То есть действительно авиация будет играть чрезвычайно важную роль", — подытожил эксперт.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина обязательно получит в будущем истребители F-16 или другие самолеты IV поколения. Впрочем, партнерам нужно сосредоточиться на передаче систем ПВО, ракет и бронетехники.

Читайте также:

У кого-то скоро подгорит: ряд стран передают Украине САУшки, танки и истребители

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.