Эксперт объяснил, почему война на истощение более опасна для России, чем для Украины

Украинцы и россияне это понимают и пытаются перевести собственную экономику на "военные рельсы".

Полномасштабная война в Украине перешла в фазу борьбы с истощением, впрочем, это свидетельствует о проблемах прежде всего для России.

Такое мнение высказал британский аналитик по обороне и безопасности, профессор Майкл Кларк для Sky News.

Он отмечает, что в войне на истощение следует развивать индустриальную базу, вернуть "промышленную войну" в Европу.

"Истощение на войне означает, что вы боретесь в течение длительного времени, пока одна сторона просто не развалится, а потом все происходит очень быстро. В этой конкретной войне больше вероятно, что россияне развалятся в какой-то момент в течение следующих 18 месяцев, чем Украина, если Украина будут продолжать поддерживать", – сказал он.

По его словам, в войнах на истощение выигрывает та сторона, которая наиболее способна наладить свою промышленность и применить ее на фронте в течение относительно длительного периода.

"Украинцы и россияне это понимают и пытаются перевести собственную экономику на "военные рельсы", но именно Россия, по его мнению, не сможет этого сделать в полной мере", – добавил он.

В целом, по его мнению, Россия не сможет реализовать большое успешное наступление к весне 2025 года, а украинцы такую возможность все же получат.

"На данный момент нет предпосылок для благоприятных переговоров о прекращении огня, потому что единственное, на что согласны россияне – украинцы должны просто уступить и признать потерю всей территории, которую потеряли. (...) Украинцы должны добиться лучшей переговорной позиции", – считает Кларки.

Ты иногда Украина пытается защитить свои электростанции от обстрелов как можно лучше, но готовится к худшей зиме в своей истории.

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