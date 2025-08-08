Эксперт объяснил, почему «воздушное перемирие» невозможно реализовать

Эксперт о «воздушном перемирии» / © Associated Press

Идея перемирия в воздухе выглядит малореалистичной, ведь российская сторона, по имеющемуся опыту, почти сразу нарушает любые договоренности.

Об этом в эфире Эспрессо заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

«Перемирие в воздухе или любое перемирие с противником — вещь достаточно эфемерная. Мы не знаем условий, но точно понимаем: договариваться о перемирии с врагом, зная его тактики, поведение на поле боя и за его пределами просто невозможно. Мы уже убедились, что любое перемирие с противником будет нарушено буквально на следующий же день из-за его коварных действий», — подчеркнул Згурец.

По его словам, в теории можно было бы договориться о запрете использования отдельных типов вооружения, в частности, крылатых ракет, FPV-дронов или других беспилотных систем. Однако на практике такие договоренности не выдержат проверку реальностью.

«Мы видим, что сейчас с российской стороны активно применяются ударные системы разного типа и с разной дальностью поражения. И также с украинской стороны количество атак растет, как и их эффективность. Только за последние две недели мы видели удары по Крыму с применением беспилотников разного назначения», — рассказал директор Defense Express.

Он отметил, что украинские дроны также наносят прицельные удары по логистике окупантов.

«Также наблюдаем удары по логистике противника, в том числе в районе Ростова, Волгограда, по железнодорожным путям. В настоящее время зафиксировано по меньшей мере 13 ударов по российской железной дороге, которую враг использует для поставок подразделений в Донецком и Луганском направлениях. Это — новая страница в работе наших беспилотных систем, которые существенно расширили свои возможности и блокируют использование железной дороги в качестве ключевого логистического ресурса для российской обороны», — отметил Згурец.

Он также добавил, что даже если сейчас на время прекратить использование беспилотников, накопление этих средств будет продолжаться с обеих сторон. И как только перемирие будет сорвано — а это почти неизбежно — эти системы снова будут задействованы массово.

Поэтому последствия временного перемирия в воздухе вряд ли существенно повлияют на общую динамику на фронте. Кумулятивный эффект накопленных беспилотных систем в любом случае проявится в поле боя», — резюмировал Згурец.

Ранее сообщалось, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск, военный эксперт Иван Тимочко заявил, что «воздушное перемирие», на которое может согласиться Россия, принесет Украине «много горя и проблем» на фронте.

Мы ранее информировали, что Россия рассматривает возможность воздушного перемирия с Украиной без прекращения войны.