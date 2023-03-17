Эксперт объяснил, почему ВСУ не отходят из Бахмута и как это связано с подготовкой к контрнаступлению

ВСУ держат оборону в Бахмуте Донецкой области, чтобы ликвидировать там как можно больше россиян. Именно это является предпосылкой успешного контрнаступления.

Об этом рассказал в эфире телеканала Freedom содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Одним из принципов искусства войны Сунь-Цзы является следующее: если ты не хочешь потерпеть поражение, ты должен обороняться; если ты хочешь одержать победу, должен наступать. То есть невозможно достичь цели, когда нет обороны. Это логический вывод относительно того, что Украина делает. Чтобы освободить свои территории, нужно переходить к наступлению. Понятно, что последние несколько месяцев проводилась интенсивная подготовительная работа для того, чтобы перейти в наступление, когда разрешат условия: будет достаточно техники, запаса боеприпасов, а также важны погодные условия, потому что преимущественно наступление будет проводиться сухопутными войсками, наземными силами, а для этого должно быть соответствующее состояние почвы для того, чтобы можно было использовать тяжелую технику", — пояснил эксперт.

Алексей Мельник добавил, что Украина в Бахмуте делает все возможное, чтобы ликвидировать как можно больше российских окупантов.

"Те опасения, которые звучали от многих наших партнеров, что Украина якобы тратит свои резервы для обороны Бахмута, я думаю, что это может иметь какой-то смысл с одной стороны, но с другой стороны Украина также в Бахмуте выполняет цель подготовки к будущему контрнаступлению, уничтожая резервы противника и истощая его возможности для проведения соответствующих наступательных или оборонительных операций", — подчеркнул эксперт.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что решение о продолжении боев за Бахмут приняли главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Они подтверждают целесообразность обороны города.

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