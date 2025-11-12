Эксперт объяснил, почему ВСУ отступили с ключевой автодороги возле Покровска

Покровск / © Associated Press

В Покровске подтверждено наличие около 300 пехотинцев РФ. Они постоянно ищут щели, чтобы укрепиться в городе.

Об этом сообщил соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

«Главная задача россиян сейчас охватить все окрестности, то есть овладеть северными и восточными территориями города, но это им пока не удается. Напротив, они где-то пытаются увязнуть в боях и вынуждены заводы все новые подразделения своей пехоты», — подчеркнул Жмайло.

Он напомнил о печально известном видео, где россияне заезжали в город на мотоциклах, но отметил, что украинские военные, в том числе 7 корпус ДШУ, эффективно уничтожили эти подразделения.

В то же время эксперт проанализировал появившиеся позже новые кадры.

«К сожалению, было еще одно видео, которое показывало инфильтрацию россиян в Покровск, но уже без прикрытия тумана, что может свидетельствовать, что украинские подразделения, довольно долго удерживавшие один из автодорог между Лисовкой и Новопавловкой, вынуждены были отойти», — заявил Жмайло.

Эксперт подчеркнул, что такой тактический ход отвечает запросу украинского общества.

«Это как раз в контексте того, что и требует украинское общество, чтобы бои за Покровск не должны привести к окружению украинских войск и что приоритетом должна быть жизнь и здоровье военнослужащих, а не защита руин», — подчеркнул Жмайло.

Напомним, Россия планировала захватить Покровск в Донецкой области еще до ноября 2024 года, однако отстает от графика минимум на год. Несмотря на численное преимущество, оккупанты не смогли быстро прорвать украинскую оборону, а ВСУ ежемесячно уничтожают более 20 тысяч российских военных.

Издание Foreign Affairs отмечает, что нынешняя зима может оказаться решающей: Кремль пытается удержать темп наступления, но сталкивается с нехваткой живой силы и ресурсов. Украина же надеется на поддержку Европы и наращивание собственного потенциала для противодействия вторжению.