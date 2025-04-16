Эксперт объяснил, с чем связан высокий показатель поражения дронами на фронте

Дрон

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На фронте фиксируется высокий показатель поражения дронами, потому что нам не хватает снарядов. У россиян идентичная ситуация.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт Иван Киричевский.

Как объяснил специалист, даже несмотря на то, что у россиян стратегическое усиление снарядами из КНДР, они вынуждены полагаться на дроны, поскольку ей все равно не хватает боеприпасов.

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"Если бы у нас было достаточно снарядов, то дроны не имели бы большого значения. Соответственно вещи о дешевизне дронов и поэтому не нужно покупать снаряды контрпродуктивными. Ведь более 60-80% дронов на линии фронта ломаются во время выполнения боевых задач. То, что можно несколькими снарядами сделать за несколько минут, дронами нужно будет делать.

Эксперт акцентировал: несмотря на высокую стоимость снарядов, их эффективность поражения всегда будет самой высокой.

"Соответственно, возникает вопрос о том, что покупать выгоднее: 1 снаряд за 3000 долларов, хотя фактическая цена его сегодня составляет уже 8000 долларов, или тратиться на дроны, которые постоянно ломаются в процессе", - отметил эксперт.

Киричевский добавил, что европейцы делают снаряды самостоятельно, а вот что касается дронов, то мы зависимы от Китая.

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