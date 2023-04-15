Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эксперт объяснил, сколько времени нужно украинским пилотам для обучения на F-16

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
794
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эксперт объяснил, сколько времени нужно украинским пилотам для обучения на F-16

Фото: Associated Press

По словам эксперта, истребители не решат вопрос в воздухе, даже если они все будут переданы.

Украина до сих пор ожидает поставок истребители F-16. Если союзники примут такое решение, то понадобится всего неделя для поставки самолетов с американским экипажем.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"МиГи нам передала Словакия и Польша часть поставила. Остались МиГи, которые были переданы в свое время Германией полякам, поэтому они должны запросить разрешение о передаче. Я думаю, этот вопрос будет решен", — считает эксперт.

Однако, по его мнению, истребители не решат вопрос в воздухе, даже если они все будут переданы.

"Они не восстановят наши потери за прошлый год, то есть сам по себе МиГ-29 из прошлого тысячелетия. Нужны F-16. Если бы Шмигаль вместо двух наклеек привез пару F-16, то это было, конечно, лучше", — отметил военный эксперт Роман Свитан.

Кроме того, он говорит, что пара самолетов F-16 с ракетами, которые могут доставать на 150-180 километров, отогнали бы российские самолеты. Впрочем, для подготовки украинского экипажа для F-16 нужно 3-6 месяцев.

"Если решение будет принято работать нашими пилотами, то месяца три. Нужно минимум 3-6 месяцев, чтобы переучить летный состав во исполнение боевых задач на F-16", — подытожил эксперт.

Ранее эксперт рассказал, при каких условиях ВСУ могут уволить Крым еще до начала осени.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
794
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация