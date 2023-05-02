Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют российские массированные атаки по Украине

Опасения перед украинским контрнаступлением заставляет армию РФ прибегать к массированным ракетным ударам. В частности, об этом свидетельствуют недавние атаки в разных регионах Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Эксперт убежден, что враг таким образом пытается показать свою мощь и готовность вероятного наступления ВСУ.

"Я считаю, что враг анализирует ситуацию и чувствует, что скоро с нашей стороны может начаться контрнаступление. Они пытаются предупреждать, демонстрировать свою силу и мощь, но, как всегда, от силы и мощи там мало что остается. Какой порох в пороховницах еще немного есть, и они его демонстрируют", – говорит военный.

Враг по-прежнему пытается наносить удары и по военным объектам на территории Украины и по гражданским, чтобы оказывать давление на гражданское население.

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"Чтобы население Украины давило на руководство страны и побуждало его к переговорам. Это будет означать приостановку военных действий. Противнику очень важно выиграть время. Это главная задача. Вторая задача – показать, что они еще могут. Мол, смотрите, на что мы способны, подумайте хорошо и т.д. В этом направлении работает множество кремлевских апологетов", – объясняет он.

Несмотря на новые ракетные атаки, россияне не могут эффективно проявлять себя в поле боя, считает Романенко.

"Да, ракеты уничтожаются. Но противник не может эффективно проявить себя и на поле боя. Например, с начала года враг не достиг никаких стратегических результатов. Поэтому ему необходимо демонстрировать хоть что-то, а также морально давить на украинскую сторону, надеясь, что вдруг передумают, вдруг "одумаются" и т.д. Сейчас они делают то, что могут. Раньше они заявляли, что могут почти все, но на сегодняшний день показывают лишь оставшиеся ограниченные возможности", — говорит генерал-лейтенант.

Накануне Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на контрнаступление Украины влияют три ключевые детали.

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