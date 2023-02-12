Эксперт объяснил, зачем Россия наносит массированные удары: "В военном плане это не дает никакого результата"

Главная цель россиян – нанести серьезный вред экономике Украины и создать невыносимые условия жизни для украинцев.

Об этом рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии Апостроф TV.

По его словам, россияне стремятся спровоцировать новую волну миграции и заставить украинцев бежать. В военном аспекте они пытаются вывести из строя объекты и предприятия, хоть как-то работающие на оборону Украины.

"Но главное – это, конечно же, экономический ущерб Украине, создание дополнительных расходов, попытка таким образом заставить население давить на власть, чтобы власть пошла на компромиссы с Россией", – рассказал Шарп.

Еще одна цель – это дополнительные затраты, которые выпадают на Запад. Партнеры будут вынуждены оказывать Украине большую экономическую помощь, в частности, в энергетической сфере. Кроме того, обеспечение украинских защитников по всей Украине также требует значительных затрат, поэтому оккупанты не оставляют ни одного безопасного места в стране.

"На отражение ударов или беспилотниками, или крылатыми ракетами в глубине территории страны Украина вынуждена выделять дополнительные ресурсы. Это и кадровые ресурсы — те же мобильные группы ПВО и просто средства ПВО... Большое количество дефицитных боеприпасов. И здесь огромное значение — это помощь западных союзников, поставки боеприпасов, ракет для зенитных комплексов, советского производства или, тем более, западного. Опять же — это дополнительные расходы для западных стран", — считает эксперт.

Однако, таким образом, Россия не сможет достичь своей главной цели — в военном плане массированные удары практически не дают никакого результата, поскольку армия должна быть независимой и автономной от энергетической системы страны.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович рассказал, почему россияне бомбят остров Змеиный и угрожает ли Одессе вражеский десант. По его словам, российские оккупанты наносят авиаудары по острову Змеиный, чтобы запугать местных жителей или же они опасаются, что ВСУ там могли разместить какое-то оружие.

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