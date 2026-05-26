Эксперт объяснил, зачем Россия угрожает новыми ударами по Украине и запугивает дипломатов: подробности

Россияне угрожают новыми ударами по Украине. Глава российского МИДа Сергей Лавров анонсировал их в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио и якобы призвал эвакуировать дипломатические представительства в Киеве. Таким образом, Кремль пытается посеять страх среди западных дипломатов.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко.

Он отметил, что Владимир Путин строит последовательный алгоритм действий. Он применяет для давления старые политические и военные инструменты.

Романенко отметил, что Россия использовала военный компонент, проведя совместные с Беларусью ядерные учения. Путин создает в Беларуси дополнительный плацдарм для гибридных, в частности, ядерных действий, приближающихся к границам стран Европы.

Эксперт считает, что России требовалось сначала осуществить массированный удар по Украине 24 мая, а затем запугивать дипломатов и европейские страны.

«Во время этого массированного удара были повреждены места жительства дипломатов Албании, а также произошел прилет у посольства Азербайджана. Поэтому Россия использует эти угрозы для того, чтобы оказывать дальнейшее давление на дипломатов, срывая их работу», — пояснил Романенко.

Он добавил, что военный аспект остается всегда актуален для россиян, потому что они сами не воспринимают никаких аргументов, кроме силы.

Недавний удар по Белой Церкви не был случайным — этот город был четко определенной целью российской разведки из-за возможного расположения там военных объектов. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, куда действительно целился «Орешник», добавив, что кафиры пытались поразить конкретные стратегические резервы ВСУ, расположенные в регионе.

В то же время эксперт убежден, что Москва намеренно избегает ударов «Орешниками» по Киеву, поскольку это мгновенно сняло бы для Украины все ограничения на зеркальные ответы, в частности на дальнобойные удары по самому Кремлю. Кроме того, применение этого дорогостоящего оружия в ядерном варианте маловероятно, ведь такой шаг окончательно разрушил бы и без того шаткие отношения РФ с Китаем и США, которые выступают категорически против ядерной эскалации.

