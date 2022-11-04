Эксперт объяснил, зачем в Москве массово готовят бомбоубежища: "США и Украина собираются бомбить"

Российская пропаганда и действия главы Кремля Путина пытаются внушить россиянам, которые могут бомбить. Поэтому там готовят бомбоубежища.

В Москве готовят бомбоубежища на случай, если их будут бомбить. Однако это может быть игрой, направленной на то, что внушить россиянам страх и якобы вероятность нападения со стороны Украины или США.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

По его словам, россиян сейчас пытаются "бомбить" через телевизор — в частности, пропагандой. Таким образом, РФ будет проще мобилизовать мужчин на войну против Украины. К пропаганде они также подключают постоянную ложь и завышение числа погибших россиян во Второй мировой войне.

"Им объясняют, что Соединенные Штаты Америки и Украина собираются бомбить Москву. Это говорят по телевизору. Конечно, об этом идет речь по телевизору каждый день. На самом деле здесь уже просто значительная часть россиян, не скажу, что большинство, но значительная часть россиян просто убеждена, что войну начала не Россия. Что это Украина напала? Вернее, поскольку "Украины никакой нет", то напала Америка. Вот это все происходит сейчас у изголовья людей”, — подчеркнул российский журналист.

Он также добавил, что пропаганда в РФ работает на опережение. Сначала по телевизору говорили о "бомбардировке Москвы", а уже сейчас в столице готовят бомбоубежища.

Относительно погибших россиян на войне против Украины — то в РФ смерть преподносят обществу как подвиг. Поэтому там увеличивается количество погибших во Второй мировой войне.

“Количество погибших свидетельствует о том, что нужно отомстить. В том числе вот эти бомбоубежища. Все для того, чтобы, когда придут повестку вручать и человек скажет: "А за что мне идти?", ему скажут: "Смотрите, вот мы уже бомбоубежище строим. Ты должен идти защищать свой дом, они нападают", — подчеркнул Игорь Яковенко.

Напомним, что в подземных паркингах Москвы начали обустраивать спальные места, обогреватели и аптечки на случай использования помещений в качестве бомбоубежищ.

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