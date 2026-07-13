Эксперт объяснил, зачем ВСУ нужно отдельное командование для дальнобойных ударов

Пожар на НПЗ в Саратове

Реклама

Вооруженным силам Украины необходимо создать отдельное командование, отвечающее за планирование и проведение дальнобойных ударов по стратегическим целям на территории России.

Такое мнение в эфире Эспрессо выразил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, удары по объектам, расположенным вдали от украинской границы, в том числе по российским нефтеперерабатывающим заводам, относятся к операциям стратегического уровня.

Реклама

Это необходимо для того, чтобы отделить в принципе стратегического уровня действия, которые будут осуществляться по территории самой Российской Федерации. Поскольку, если мы говорим об уровне дип забастовок, это стратегический уровень уже влияет. Удары по российским НПЗ, Омский НПЗ, Сызранский НПЗ — это стратегический уровень объекта. И все, что выходит за пределы 300, 400, 500 километров от границы… Даже по центрам спутниковой связи в той же Дубне, по которым был нанесен удар, они сейчас нефункциональны, они не работают. Это стратегический уровень связи», — сказал Коваленко.

Эксперт отметил, что к стратегическим операциям также относят удары по ключевым объектам связи и инфраструктуры в глубине территории РФ.

«Все, что находится на расстоянии более 300–400–500 километров от границы с Украиной — это разработка уже и планирования таких ударов на стратегическом уровне. В то время как, например, удары по временно оккупированному полуострову Крым или наш логистический локдаун, который мы сейчас реализуем в первую очередь на материковом юге Украины, постепенно смещая это на полуостров Крым и на Азовское море, блокада Азовского моря — это более оперативно-тактический уровень. Тактический, начиная с самой линии боевых столкновений, глубиной 30-40 километров, и дальше 200-300 километров — это оперативно-тактический уровень действий. Среднее небо, давайте называть это так», — объяснил он.

По мнению Коваленко, разграничение стратегического и оперативно-тактического планирования позволит избежать дублирования работы разных подразделений сил обороны.

Реклама

«И, чтобы одни другим не мешали в планировании соответствующих операций, независимо от того, что это за силовая структура, или это ГУР, или это СБУ, или это другие подразделения, соответственно, входящие в состав Сил обороны Украины, необходимо и планировать отдельно стратегического уровня влияние. Плюс — это возможность получения соответствующей информации, формировать свою базу данных, свою не какую-то планировку, а общая последовательность нанесения ударов без того, чтобы учитывать потребности, например, среднего или малого неба», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в составе Вооруженных сил Украины нового командования дальнобойного влияния.

Мы ранее информировали, что после успешных дальнобойных ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам Кремль активизировал информационную войну против Запада.

Новости партнеров