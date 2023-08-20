Эксперт оценил действия ВСУ на левобережье Херсонщины и указал на важный нюанс

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что использование термина "плацдарм" относительно событий на левобережье Херсонщины некорректно.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, плацдарм – это территория, на которой развернуты войска для ведения оборонительных или наступательных действий.

"В ходе форсирования водного препятствия передовые подразделения занимают участок на противоположном берегу, после чего вводятся силы второго эшелона и происходит процесс расширения до уровня оперативных сил", – пишет Коваленко.

По его словам, подобных действий на левом берегу Херсонской области не наблюдается.

"Тогда, что же там происходит? А происходит там то, что так же уникально для современных войн и конфликтов. СОУ небольшими группами ССО регулярно расширяют серую зону, не контролируемую ни СОУ, ни РОВ. Но с одним очень важным нюансом", – отмечает эксперт.

Примечательно, что серая зона на левом берегу находится под огневым контролем артиллерии с правого берега. Следовательно, она имеет преимущество не только по дальности, но и из-за размещения на господствующих высотах.

"Именно поэтому, называть происходящее на левом берегу Херсонской области расширением плацдарма — некорректно. А вот когда это начнет происходить, не заметить этого будет просто невозможно. Хотя бы по истерическим крикам российских пропагандистов и всяких там "военкоров", — заключает он. эксперт.

Отметим, что российские кафиры продолжают терроризировать правый берег Херсонщины, хаотично обстреливая областной центр.

В Минобороны Украины прокомментировали рейд ВСУ на левый берег Херсонщины.

Читайте также: