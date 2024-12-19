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Эксперт оценил, где Россия может начать новое большое наступление

Эксперт оценил, где Россия может начать новое большое наступление

Российская армия. / Фото: Associated Press

Пока можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска.

В настоящее время у армии РФ нет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные большие наступательные действия на нескольких участках фронта. Сейчас оккупанты сосредоточены на наступлении в районе Покровска и Курахово.

Об этом в эфире "Radio NV" высказался полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Для него остается основным приоритетом продвижение в районе Покровского выступа и Курахово... После того, как противник закончит с Курахово и Покровском, он может думать о Купянске. Перебросить туда дополнительные ресурсы. Но есть ли у него эти ресурсы – это вопрос открытый", — сказал Грабский.

По его словам, можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска. Впрочем, речь здесь не идет о массовом характере, как это сейчас происходит в Донецкой области.

"Основной удар — в районе Покровска и Курахово. Могут проводиться серии второстепенных наступательных действий, таких как в районе Купянска, Лиманского направления, Северска, херсонских островов. Но это не значит, что противник имеет достаточно ресурсов, чтобы осуществлять массированное наступление в тех локациях", — объяснил Грабский.

Эксперт отмечает, что Купянск Харьковской области имеет хорошую линию фортификаций, а оборону в городе держат подразделения, которые давно и хорошо знают эту местность.

Как сообщалось, армия РФ может окружить ВСУ в Донецкой области. В частности, возле Времевского выступа.

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