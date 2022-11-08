Эксперт оценил потери российской авиации и рассказал, могут ли оккупанты быстро производить самолеты

На войне против Украины Россия потеряла много штурмовиков.

Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что Россия в ближайшие годы не сможет восстановить свою авиационную мощность. Также россияне вряд ли построят самолеты пятого поколения.

Об этом он сказал в комментарии "Радио НВ".

Валерий Романенко рассказал, что авиапроизводство в России упало более чем в три раза. А потому в ближайшие годы россияне не смогут возобновить производство военных самолетов.

"Сейчас все ведущие европейские воздушные силы, ведущие страны НАТО, получают самолеты пятого поколения. И уже сейчас, на сегодняшний день, более 50 таких самолетов — это истребители F-35. А россияне изготовили шесть таких самолетов, из них один разбили, прямо на заводе. Есть пять таких самолетов", — сказал авиационный эксперт.

Романенко добавил, что Россия потеряла на войне против Украины почти половину своих штурмовиков и часть бомбардировщиков.

"Почти половину своих штурмовиков потеряли, а эти самолеты последний был выпущен в 1989 году. То есть, штурмовая авиация понесла непоправимые потери, бомбардировочная авиация понесла большие потери и может быть восстановлена только за счет обнажения других, например, Дальневосточного региона, или других регионов — когда нужно будет полностью вывести оттуда бомбардировочные подразделения", – сказал Валерий Романенко.

Потери оккупационной армии в войне против Украины

По состоянию на 8 ноября в Украине ликвидировано 77 170 оккупантов, сбито 278 самолетов и 260 вертолетов. Также оккупационная армия потеряла 2786 танков, 16 кораблей, 1476 беспилотников.

Отметим, что украинские защитники в 30 октября на юге Украины сбили российский штурмовик "Су-25". 28 октября ВСУ сбили также российский самолет и вертолет.

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