Эксперт оценил самые плохие сценарии массированных ракетных ударов россиян

Оккупанты от массированных ракетных ударов переходят к точечным. Поскольку предварительные атаки не дают эффекта.

О худших сценариях массированных ракетных ударов рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

«Мне кажется, что эти хаотические движения – временное явление. Они используют ограниченный боекомплект, потому что необходимое количество ракет на самом деле у них есть. Они постоянно получают необходимое количество ракетного вооружения того или иного типа для того, чтобы подготовить массированный ракетный удар по территории Украины. Другой вопрос — почему они сейчас затягивают? То, что они пытаются однажды выбрать новую тактику для повышения эффективности своих ударов, это правда", — говорит эксперт.

По его мнению, враг также пытается прощупывать нашу противовоздушную оборону. Однако у них это выходит очень непрофессионально.

"Они обнаруживают размещение нашей ПВО, запускают шахеды, воздушные шары и т.д. Все это было сделано, ПВО отработала. Итак, вы должны наносить ракетный удар хотя бы через час или в течение часа после того, как вы это сделали. Потому что наша ПВО мобильная, она постоянно меняет свои позиции. Но они этого не делают. И через два-три часа ракетный удар фактически не имеет никакого смысла", – считает Коваленко.

По его словам, это может происходить в контексте накопления большого боекомплекта, который спустя некоторое время может быть использован.

"Ибо их ресурс накопления составляет от двух до пяти ракет в сутки. Последний массированный ракетный удар по Украине был 10 февраля. То есть у них больше сотни ракет. Через две недели будет еще примерно 50 ракет и больше. Таким образом они действительно могут готовиться или к какому-то максимальному удару по территории Украины, или они будут готовиться, чтобы несколько дней подряд наносить масштабные удары, например по 70 ракет. Сценарии могут быть разными", — считает он.

Эксперт отмечает, что еще один сценарий, который могут использовать оккупанты — наносить удары по железной дороге.

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"Они наносили эти удары с апреля по май. Делали это, потому что некоторые эксперты в России заявили, что нужно наносить удары по железнодорожным узлам, потому что им нужно уничтожить логистику. Но когда ты воюешь против технологически развитой страны, то наносить удары по железной дороге, особенно по той, у которой много логистических артерий, нет смысла", — говорит Коваленко.

Он добавляет, если это удары ракетой в какой-то один транспортный узел или по какому-либо объекту, восстановление железной дороги происходит через час или несколько дней. Так что через 40 часов этот участок снова работает.

"То есть даже если начнутся какие-то ремонтные работы, вы все равно оккупируете эту локацию и уже нет разницы, будет работать этот узел или нет. Эти два фактора. Они не могут реализовать. Поэтому любые удары по железной дороге могут вызвать временные неудобства, но критическими" они не будут», – сказал эксперт.

Коваленко рассказал и о том, что "хлопок" на территории РФ будет продолжать эволюционировать.

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