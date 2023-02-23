Эксперт оценил способность россиян завоевать весь Донбасс к новому дедлайну Путина

Российские оккупанты продолжают свои попытки наступления на территории Донецкой и Луганской областей, пытаясь уложиться в поставленный хозяином Кремля новый срок — до 31 марта.

Из утренних сводок Генштаба от 23 февраля известно о новых попытках российских окупантов окружить Бахмут, а в британской разведке отмечают попытки России возобновить наступление на Угледар. В Луганской области также продолжается российское наступление, которое еще не достигло своего пика. По информации ГУР Минобороны, Путин поставил новую задачу: до 31 марта захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua проанализировал, как будут разворачиваться события на фронте весной.

“Я думаю, что не произойдет ничего особенного. Еще неделю-две, если разрешит погода, российские войска будут пытаться перейти в наступление. Будут эти нескончаемые атаки на наши позиции. Возможно, мы где-то даже уступим территорию, учитывая то безумное давление, которое они на нас оказывают. А дальше начнется позиционная война, потому что наступит весеннее бездорожье”, — прогнозирует эксперт.

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По его словам, на восточном фронте может повториться та же ситуация, которая была в ноябре, когда войска стояли на позициях, потому что тяжелая техника увязала в грязи и не было никакой возможности идти в атаку.

Олег Жданов напомнил, что новый дедлайн Путина далеко не первый. Ранее озвучивались даты 28 февраля, Новый год и т.д.

“31 марта, на мой взгляд, наиболее неудачная дата выполнения военных задач. Мы получили очередной пакет помощи от Соединенных Штатов, содержащий чисто боеприпасы. Наша артиллерия начинает работать гораздо лучше. Это придает нам уверенность в том, что эти атаки будут безуспешными”, — резюмировал эксперт.

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