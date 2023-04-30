Эксперт оценил вероятность деоккупации Крыма во время контрнаступления ВСУ

Вероятность деоккупации аннексированного Крыма во время большого контрнаступления ВСУ невелика.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в интервью каналу АТР.

По его словам, армия окупантов собрала на полуострове примерно 15 батальонно-тактических групп. Он отмечает, что такого количества не хватит для содержания и заполнения всех оборонных рубежей и окопов.

"Когда начнется контрнаступление, например на юге, куда эта стая будет бежать в первую очередь? Какая-то, конечно, в сторону Мариуполя и южного Донбасса, но львиная доля вернется в Крым. Это резко увеличивает с 15 БТГ до примерно 100", — пояснил эксперт .

Эксперт считает, когда ВСУ подойдут в Крым, то наступит оперативная пауза. Тогда придется просчитывать новую логистику, подобрать другие типы оружия, которые подойдут для ведения боевых действий в Крыму.

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"За эту оперативную паузу должно произойти многое. Конечно, сама оперативная пауза переходит в этап подготовки к активизации контрнаступления. При этом происходит процесс изоляции полуострова, это во-первых. И планомерное уничтожение потенциала присутствия российских оккупантов на полуострове. Они не смогут полноценно компенсировать потери, силы и средства, поскольку будет изоляция. Под изоляцией я подразумеваю уничтожение Крымского моста и блокирование судоходства в Черном и Азовском морях. Такая возможность у нас есть", — добавил эксперт.

Добавим, взрывы и пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе – это один из элементов подготовки сил обороны к активным действиям.

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