Эксперт оценил вероятность масштабного наступления окупантов к годовщине вторжения в Украину

Российские оккупанты активизировались на разных направлениях фронта, но это наступление повсюду "буксует" благодаря сопротивлению ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов сомневается в возможности российских войск нарастить усилия в наступлении накануне годовщины начала широкомасштабной войны.

Об этом он говорил в своем видеоблоге 18 февраля.

По его словам, пока оккупанты не могут справиться с сложившейся ситуацией на поле боя, поэтому увеличить активность на фронте им вряд ли удастся.

“Главный вывод, который можно понять, это то, что наступление России буксует. Очень сильно буксует. И мы [ВСУ] стабилизируем линию фронта по многим направлениям”, – сказал аналитик.

В то же время, на некоторых направлениях, где идут боевые действия, Олег Жданов оценивает ситуацию как критическую. В частности, речь идет об Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Однако эксперт отметил неудачные попытки российских войск продвигаться в глубь нашей обороны благодаря сопротивлению украинских войск. По этому поводу он процитировал сводку Генштаба, в которой говорится, что ВСУ ударили по позиции вражеского ЗРК С-300.

"Это большой успех для артиллерии поймать комплекс С-300 в районе огневой позиции", — подчеркнул Жданов.

Также эксперт отметил 5 ударов в сутки по районам сосредоточения врага авиацией Сил обороны в течение, 6 сбитых беспилотников средствами ПВО и поражения подразделениями ракетных войск и артиллерии 3 районов сосредоточения живой силы российской армии.

Напомним, в субботу, 18 февраля, российские оккупанты совершили нетипичную атаку, запустив лишь 4 ракеты, две из которых были уничтожены средствами украинской противовоздушной обороны. Эксперт объяснил, как это связано с годовщиной вторжения в Украину.

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