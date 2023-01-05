Эксперт оценил вероятность "рождественского перемирия", объявленного Путиным

После появления горячей новости о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь на полтора дня, с 12:00 6 января до 24:00 7 января, появилась вероятность того, что таким образом оккупанты готовятся усилить участки фронта. и обвинить ВСУ в обстрелах "даже на праздники".

Такое мнение высказал ТСН.ua военный эксперт Петр Черник.

“Вполне возможно, что это банальное отвлечение внимания. Он [Путин] дает сигнал миру, мол, с ним можно договариваться. Не забывайте о том, что тирана должен любить народ. Если народ не любит тирана, то последнему конец. Также это сигнал своей массе о том, насколько он "гениальный настоящий лидер", о том, что у него есть "христианское милосердие". Этот сигнал быдломаса съест с невероятным вкусом. Кроме того, этот шаг призван консолидировать свою недонацию вокруг себя", – отметил он.

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По мнению Черника, перемирие на эти полтора дня со стороны оккупантов маловероятно.

“5% из 100%. Но история войн знает Рождественские перемирия. Является историческим фактом, что немцы имели с СССР такое перемирие. В итоге, это ничего не решает. Например, если бы перемирие длилось две недели, то у обеих сторон появилась возможность для серьезной перегруппировки сил. За полтора суток оккупанты могут успеть разве что произвести насыщение определенного участка фронта боеприпасами и личным составом”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения в Украине на Рождество.

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