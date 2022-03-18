Эксперт ООН предупреждает, что вторжение РФ в Украину может вызвать глобальный всплеск недоедания и голода

Эксперт ООН предупреждает, что вторжение РФ в Украину может вызвать глобальный всплеск недоедания и голода

Украина и Россия входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире.

Вторжение России в Украину может вызвать глобальный всплеск недоедания и голода. Последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощущаются в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, покупающих более 60% своей пшеницы в России и Украине.

Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри.

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Эксперт ООН заявил, что вторжение России в Украину вызвало высокий уровень голода в стране и увеличивает риск более высоких показателей голода в России.

«За последние три года глобальные показатели голода и недоедания росли. С российским вторжением мы теперь сталкиваемся с риском неизбежного голода и голодной смерти во многих местах по всему миру. Военные нападения на Украину должны быть остановлены немедленно, прежде чем это повлечет за собой глубокие глобальные и долгосрочные последствия для продовольственной безопасности каждого», — отмечает Фахри.

Как отметил эксперт, Украина и Россия входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. По некоторым оценкам, на карту поставлена глобальная продовольственная безопасность, поскольку объем мировой торговли сельскохозяйственной продукцией составляет около $1,8 триллиона.

Он отмечает, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощущаются в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, покупающих более 60% своей пшеницы в России и Украине. Все они имеют непогашенный импорт продовольствия. Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок пшеницы из этих стран. В связи с тем, что в Украине и России скоро начнется посевной сезон, эксперта беспокоят долгосрочные сбои.

Фахри также отметил, что российское вторжение в Украину помешает россиянам. Поскольку из-за экономических санкций против РФ могут нанести вред наиболее уязвимым слоям населения.

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Эксперт ООН подчеркнул, что необходимо предусмотреть и облегчить процесс обновления в Украине. Даже в условиях войны международное сообщество должно уделять особое внимание поддержке украинских семейных ферм и мелких фермеров, поскольку от них будет зависеть восстановление Украины.

«Голод и недоедание всегда являются результатом политических неудач. Как и в случае любого военного вторжения, все страны должны действовать совместно, чтобы удовлетворить неотложные потребности в питании всех уязвимых групп населения, особенно беженцев, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и детей. Еда никогда не должна превращаться в оружие, и ни одна страна в мире не должна быть доведена до голода и отчаяния», – добавляет Фахри.

Ранее генсек ООН объявил о выделении Украине $40 миллионов, "чтобы предотвратить ураган голода и крах продовольственной системы".

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