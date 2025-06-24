Эксперт опроверг слухи о снижении эффективности украинской ПВО

Работа сил ПВО / © Associated Press

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В сети начали распространяться слухи о якобы снижении эффективности работы противовоздушной обороны, после очередной массированной атаки со стороны РФ.

Это опроверг в комментарии YouTube-канала РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко.

«Что касается слухов о том, что падает эффективность противовоздушной обороны, то наоборот ситуация не очень ясна», — отметил он.

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Романенко привел конкретные цифры последних атак дронами-камикадзе «Шахед». В частности, во время удара 1 июня россияне запустили 472 беспилотника, из которых 210 были сбиты, а еще 172 потеряно локационно. Это означает, что общая эффективность ПВО достигала 81%.

«2-3 июня — 65 и 64 „Шахеды“, далее — следующий массированный налет: 407 дронов, эффективность — 90,5%, 9 июня — 479 „Шахедов“, эффективность — 96%. Сегодняшний — 352 дрона, эффективность — 96%», — добавил эксперт.

Относительно ракет Романенко отметил, что во время последней атаки Россия запустила 11 «Искандеров», из которых было сбито или потеряно локационно 10 — то есть более 90%.

«А из запущенных крылатых „Искандеров“ сбили все пять — это 100%. Так где здесь падение эффективности противовоздушной охраны? — подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что в Воздушном командовании «Запад» создают подразделения зенитных дронов, которые должны значительно усилить эффективность ПВО.

Мы ранее информировали, что начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему даже сбитые ракеты наносят серьезные разрушения.