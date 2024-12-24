Эксперт ошарашил прогнозом о миллионной армии КНДР на стороне России

Военный эксперт также предположил, что Путин будет активно использовать северокорейских солдат уже на оккупированной территории Украины.

Войска Северной Кореи – почти бесплатный ресурс для России, так что можно ожидать даже миллионную вражескую армию, которая будет воевать против Украины.

Такое мнение военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула выразил в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт считает, что президент России Владимир Путин сможет обеспечить себе миллионную армию за счет бойцов КНДР, не мобилизуя в то же время собственное население.

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"Путину для того, чтобы продвинуться максимально и долго продолжать войну, нужно где-то еще миллионную армию. Такой ресурс есть у Северной Кореи. Что за это получит Северная Корея? Ну, наверное, она получит нефтепродукты, может получить какие-то технологии, ресурсы, еду. То есть то, что есть у России, Россия может дать Северной Корее, а вместо того получить солдат", – рассказал Притула.

"И это будет почти бесплатно для Москвы и очень спасение для экономики Северной Кореи. Поэтому можно ожидать и миллионную армию. Вопрос только – на протяжении какого времени", – добавил эксперт.

Он акцентировал, что у Северной Кореи есть большой мобилизационный ресурс и большое количество голодных людей, которые мотивированы и умирают за не очень большое количество пищи. По словам Притулы, "это дешевая армия, которой не жалко".

Альтернативой этому для Путина является мобилизация россиян, но это очень нежелательно с политической точки зрения, отметил полковник запаса СБУ.

Он также предположил, что президент РФ будет активно использовать дальше северокорейских солдат уже на оккупированной территории Украины.

"Я не говорю, что это будет, но такая возможность и потребность у Путина есть. Что ему будет мешать это сделать? Ничего. Что будет мешать великому чучхе это сделать? Это тоже укладывается в идеологию Северной Кореи: солдаты гибнут за то, чтобы Северная Корея получила там какие-то преференции, была самодостаточной. Вот им объяснишь, что им нужно умирать – они будут умирать в степях Донбасса. Россия будет спокойна, потому что ей не нужно использовать резервный вариант с мобилизацией. Очень выгодный вариант для Кремля", – рассказал Притула.

Напомним, по информации южнокорейской разведки, Северная Корея, вероятно, готовится перебросить в РФ дополнительные войска и технику, в частности, дроны-камикадзе, которые будут применены в войне против Украины.

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