Эксперт ошеломил заявлением о майских рекордах оккупантов: о чем именно идет речь

В РФ могут снова объявить частичную мобилизацию или проводить ее скрыто, постепенно увеличивая требования ежемесячной мобилизации до 40-60 тыс.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отметил, что в мае противник пытался открывать новые фронты, поэтому несет значительные потери.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

Полезно читать ежедневную отчетность Генштаба ВСУ. Действительно высок уровень потерь у противника, май стал рекордным именно из-за того, что россияне пытаются открывать новые фронты. В РФ уже в июне должны повышать общие границы и требования к своей мобилизации, потому что май является критическим для них по количеству компенсации потерь. Ежемесячная мобилизация в среднем в РФ составляет 30 тыс., а в мае они лишились уже более 30 тыс. живой силы. В июне им нужно, чтобы эта компенсация шла в ноль, чтобы они могли восстанавливать боеспособность подразделений и создавать новые, соответственно, им нужно повышать общую границу до 40 тысяч”, — прокомментировал Коваленко.

По его словам, в РФ могут снова объявить частичную мобилизацию или проводить ее скрыто, постепенно увеличивая требования ежемесячной мобилизации до 40-60 тыс.

“Нам в этом случае нужно делать запросы к нашим партнерам о тех типах оружия, которые позволяют максимально эффективно уничтожать большое количество вражеской живой силы. А такое уничтожение происходит артиллерийским огнем, кассетными боеприпасами и другими элементами, которые могут эффективно работать против «мясных» штурмов и тому подобное», – сказал военно-политический обозреватель.

“Конечно, одним из самых главных аспектов сейчас является нанесение ударов по территории РФ. Использование наших дронов-камикадзе по российской территории — неплохо, но это только прилетающая по НПЗ боевая часть на 40 кг или на аэродром, или на какую-то вражескую военную часть или полевой лагерь. А совсем другое, если по таким объектам будет рассыпано 900 суббоеприпасов от ATACMS, это была бы просто песня”, — подчеркнул он.

Коваленко резюмировал, что именно нанесение ударов по территории РФ может предотвращать передислокацию, а также усиление тех или иных войск противника силами и средствами, которые концентрируются на российской территории.

Напомним, Украина может отогнать от своих российскую тактическую авиацию на расстояние до 300 км, если Соединенные Штаты доказывают наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS. Детальнее — по ссылке.

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