Эксперт отметил плохой сигнал для окупантов на левобережье Херсонщины

Оккупанты уже чувствуют, что ВСУ погонят их далеко с украинских территорий.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что ротация россиян в Новой Каховке фактически является уходом оккупантов, причем с награбленным имуществом.

Такое мнение он высказал в комментарии "24 канала".

По его словам, российские оккупанты уже чувствуют, что ВСУ погонят их далеко с наших территорий и ослабили свое присутствие на временно оккупированном левобережье Херсона.

"Часть, которая заходила по ротации, не становилась на те же участки, на которых стояла до нее. Они немного рассредоточились, зашли в город, восстановили некоторые блокпосты", – пояснил он.

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Роман Свитан отметил, что на правом берегу наши войска подтянули артиллерию.

"Она начинает выжигать ту линию в 25-30 километров вдоль реки Днепр, которую в принципе давно нужно было прожечь, потому что россияне подтянули к ней свою артиллерию и начали работать по мирным городам", — отметил он.

По его мнению, это плохой сигнал для окупантов.

“Они прекрасно понимают, что эта полоса демилитаризована нашей артиллерией и может быть использована нашими войсками в качестве плацдарма для выполнения наступательных действий на Армянск. Тогда весь треугольник Кинбурнская коса – Армянск – Новая Каховка оказывается в оперативном окружении”, – описал ситуацию Роман Свитан.

Военный эксперт заметил, что оккупанты начинают собираться, но отступать они будут не с пустыми руками.

“Такого рода движения – это как раз подготовка к “жесту доброй воли”. Там с военной точки зрения невозможно удержать этот участок”, – считает он.

Напомним, в ОК "Південь" считают, что отвод части российских войск из Каховки и Новой Каховки в Херсонскую область может быть ловушкой. Вооруженные силы Украины внимательно следят за этой ситуацией.

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