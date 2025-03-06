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Эксперт ответил, как прекращение передачи разведданных США Украине повлияет на эффективность ПВО

Эксперт ответил, как прекращение передачи разведданных США Украине повлияет на эффективность ПВО

Эксперт ответил, как прекращение передачи разведданных США Украине повлияет на эффективность ПВО / Фото: ТСН.ua

Украина способна замечать цели только на подлете.

Военный обозреватель Алексей Гетьман отмечает, что без разведданных США эффективность защиты Украины от ракетных атак снизится.

Об этом эксперт рассказал в эфире КИЕВ24.

По словам Гетьмана, хотя Украина способна замечать цели на подлете, разведданные, поступающие в реальном времени, являются критическими для обеспечения эффективной противовоздушной обороны.

По словам эксперта, накопленного оружия хватит только до середины лета, в зависимости от интенсивности боевых действий.

"Эти разведданные это не только спутниковые данные, это данные с самолетов далеко радиолокационной разведки. То есть это летающие радиолокационные станции, которая видит там 400-500 километров. И вот совокупность этих данных спутниковых, авиационных, они дают возможность более менее точно понимать, что происходит непосредственно вокруг линии фронта. И главное, что в тылу, за линией фронта вглубь Российской Федерации", — заявил эксперт.

Напомним, во Франции сделали предложение о предоставлении разведданных Украине.

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